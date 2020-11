Vozniku (40) štiri tisočake kazni zaradi hujših kršitev

V nedeljo dopoldne so ljubljanski prometni policisti na območju Tacna ustavljali voznika osebnega vozila, ki je vozil vozilo, na katerem so bile nameščene tuje registrske oznake.



PU Ljubljana poroča, da voznik ni upošteval znakov modre luči in sirene ter je zapeljal na makadamske površine ob Savi. Policisti so kmalu izsledili parkirano vozilo, medtem ko je voznik pobegnil s kraja. Po nadaljnjem zbiranju obvestil so v bližini kmalu izsledili tudi 40-letnega voznika.



Ker ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja in zaradi ostalih kršitev cestnoprometnih pravil, so mu izdali plačilni nalog z globo v višini 3.930 evrov.