Pretresljivi prizori, prišlo je do čelnega trčenja (FOTO)

Huda prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi vozniki treh osebnih vozil, se je zgodila v sredo nekaj po 11. uri na cesti med Nasovčami in Lahovčami.

»Po do sedaj zbranih obvestilih se je nesreča zgodila, ker je voznik, ki je vozil v smeri Lahovč, zaradi neprilagojene hitrosti na koncu ovinka zapeljal na nasprotno stran ceste in čelno trčil v vozilo, ki je pripeljalo nasproti. V odpadle dele vozil je trčil še voznik, ki je pripeljal za vozilom slednjega,« je sporočil Tomaž Tomaževic, tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana.

V nesreči se je prvi udeleženec lažje poškodoval, povzročitelj pa huje in so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Po podatkih policije je njegovo življenje ogroženo. »Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo izvedli ustrezen ukrep,« še sporoča Tomaževic.