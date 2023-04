Voznikoma zasegli avtomobila, eden vozil pijan, drugi v času že veljavnega ukrepa

Gorenjski prometniki so v torek okoli 21. ure obravnavali 36-letnega voznika, ki je vozil neregistrirani avtomobil brez vozniškega dovoljenja za to kategorijo in pod vplivom alkohola (0,88 mg/l). Avtomobil so mu zasegli. Z obdolžilnim predlogom bo predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču.

Škofjeloški policisti so v sredo nekaj čez polnoč obravnavali 25-letnega voznika, ki je vozil avtomobil v času veljavnega ukrepa, ki mu ga je izdalo pristojno sodišče. Avtomobil so mu zasegli. Z obdolžilnim predlogom bo predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču.