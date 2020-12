Voznikoma zasegli avtomobil in traktor

Policisti PP Krško so med opravljanjem nalog na območju Kerinovega Grma ustavili voznika seata ibize in ugotovili, da gre za mladoletnega voznika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran avtomobil, odjavljen iz prometa, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so zasegli in o kršitvah cestnoprometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.



V četrtek malo po 14. uri so brežiški policisti pri Kapelah ustavili 14-letnega voznika kmetijskega traktorja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Traktor so zasegli in zaradi kršitve na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Novo mesto.