Vozniki, pozor: štajerka je zaprta zaradi gorečega vozila

Kot poroča prometnoinformacijski center, je štajerska avtocesta med priključkoma Blagovica in Trojane proti Mariboru zaprta. Razlog je goreče vozilo. Za osebna vozila je urejen obvoz po vzporedni regionalni cesti Blagovica–Trojane.Zastoji:• Proti Kopru od Rudnika na južni obvoznici, zamuda 30 minut, in od Podutika na zahodni obvoznici do Brezovice, zamuda 20 minut.• Na primorski avtocesti med Uncem in razcepom Kozarje na posameznih odsekih proti Ljubljani, zamuda okoli 20 minut.• Iz smeri Ljubljane proti Vrhniki tudi na regionalnih in lokalnih cestah, od Ljubljane do Brezovice in pred Vrhniko proti Kopru.• Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 4 km. Za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod.• Na cesti Lesce–Bled.