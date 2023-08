Vozniki na dolenjski avtocesti opozorili policijo na pijanca za volanom

Vozniki na avtocesti od Novega mesta proti Obrežju so v petek okoli pol polnoči poklicali na številko policije 113 in opozorili na voznika osebnega avtomobila, ki je vijugal po cesti. Policisti so ga ustavili na Smedniku in 38-letnemu vozniku iz okolice Cerknice odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,19 mg/l alkohola v izdihanem zraku (skoraj 2,5 promila). Voznika so pridržali in uvedli postopek o prekršku, poročajo novomeški policisti.