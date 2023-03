Voznika v bolnišnici, nevarne tekočine v tla

V četrtek ob 14.06 sta na regionalni cesti Radenci–Murska Sobota v naselju Gradišče v občini Tišina trčili osebno in tovorno vozilo s cisterno. Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili voznika iz osebnega vozila, iz tovornega vozila prečrpali okoli 300 litrov goriva in okoli 800 litrov derivata oljne ogrščice, osvetljevali kraj dogodka in nevtralizirali razlite motorne tekočine.

Pripadniki občinskega štaba Civilne zaščite Tišina so z bagrom odstranili kontaminirano zemljino, reševalci NMP Murska Sobota pa so poškodovana voznika prepeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota. O nesreči, zaradi katere je bila sicer zelo tranzitna prometnica za več ur popolnoma zaprta, so bile obveščene vse pristojne službe.

Po naših podatkih je voznik osebnega avtomobila utrpel hude poškodbe, voznik tovornjaka srbskih registrskih tablic pa lažje. Neuradno naj bi nesrečo povzročil voznik osebnega vozila, ki naj bi med prehitevanjem zapeljal neposredno v tovornjak, ko je ta pravilno pripeljal iz nasprotne smeri.