Voznika okoli 13. ure našli mrtvega izven vozila

Gorenjski prometni policisti so danes v okolici Kranja obravnavali prometno nesrečo, v kateri je umrl voznik osebnega avtomobila. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je voznik na ovinku z lokalne ceste zapeljal po strmi brežini navzdol in po prevračanju vozila umrl. To je letošnja sedma smrtna žrtev na gorenjskih cestah.



Voznika so danes okoli 13. ure našli mrtvega izven vozila. Odredili so sanitarno obdukcijo. Okoliščine kažejo, da je bil v nesreči, ki se je po podatkih policije zgodila že v ponedeljek zvečer, udeležen sam. Gre za letošnjo sedmo smrtno žrtev na gorenjskih cestah. Tudi lani je bilo v tem obdobju enako število mrtvih.



Policija udeležence poziva k odgovornem obnašanju v prometu in upoštevanju prometnih pravil, predvsem glede hitrosti, varnostne razdalje, strani in smeri vožnje ter ničelne stopnje alkohola. Vsi v vozilih morajo uporabljati varnostni pas, uporaba telefonov med vožnjo pa je prepovedana, so še dodali v upravi.