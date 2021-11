Voznika našli ukleščenega v avtomobilu (FOTO)

V petek nekaj minut čez 20. uro so policiste, reševalce in gasilce Nafte Lendava obvestili, da se je na relaciji Benica–Petišovci, občina Lendava, zgodila hujša prometna nesreča z udeležbo enega vozila. Ob prihodu na kraj so ugotovili, da je vozilo oplazilo drevo in pristalo v obcestnem jarku.

Izgubil je nadzor nad vozilom in zapeljal v jarek. FOTO: Oste Bakal, Slovenske novice

Voznik, ki je bil v vozilu, se je huje poškodoval in je bil ukleščen. Gasilci so ga iz zvite pločevine s tehničnim reševali dobrih 45 minut, nakar je bil prepeljan v murskosoboško bolnišnico.

FOTO: Oste Bakal, Slovenske novice

Avto na strehi, voznik v bolnišnici

Okoli 16. ure pa se je na državni cesti Gederovci–Kuzma, iz naselja Cankova proti Skakovcem, zgodila hujša prometna nesreča. Po neuradnih podatkih je voznik osebnega vozila v ostrem ovinku izgubil nadzor nad vozilom, ki je zletelo na njivo ob cesti ter se prevrnilo na streho.

Voznik ni izpeljal ostrega ovinka. FOTO: Radarji v Pomurju

Policisti so pozneje sporočili, da se je voznik poškodoval. Zanj so poskrbeli reševalci ZD Murska Sobota.