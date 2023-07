Voznika končala na njivi

Pristojne službe so poročale o več nesrečah s hudimi poškodbami, ki so se zgodile minuli konec tedna. V soboto ob 17.14 je v naselju Dobrina v občini Žetale motorist zapeljal s cestišča v obcestni jarek. Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj dogodka, pomagali reševalcem NMP pri oskrbi poškodovancev, nevtralizirali iztekle motorne tekočine ter zavarovali kraj pristanka helikopterja.

Helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor je poškodovanega motorista prepeljal v UKC Maribor, poškodovano sopotnico pa so reševalci NMP Ptuj z reševalnim vozilom prav tako prepeljali v UKC Maribor. S Policijske uprave Maribor sporočili, da se je nesreča zgodila zaradi neprilagojene hitrosti. »Voznik in potnica sta se hudo poškodovala,« je pojasnil Miran Čagran, vodja izmene OKC PU Maribor. In še, da bodo zoper motorista podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo na Ptuju.

V petek ob 15.42 je v naselju Brezovci v občini Puconci osebno vozilo zapeljalo z vozišča na njivo. Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili voznika iz vozila, odklopili akumulator, pomagali policiji in reševalcem NMP Murska Sobota, ki so poškodovano osebo oskrbeli na kraju dogodka in jo v nadaljnjo oskrbo prepeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota. Na Policijski upravi Murska Sobota so pojasnili, da se je nesreča zgodila zaradi neprilagojene hitrosti.

Zapeljal na njivo in se hudo poškodoval

V soboto okoli 14. ure se je na območju PP Lenart zgodila prometna nesreča s hudimi poškodbami. Voznik osebnega avtomobila je prav tako zapeljal z vozilom zunaj vozišča na njivo, s sprednjim delom trčil v nabrežino in nato še nekaj metrov vozil po njivi. V nesreči se je hudo poškodoval, reševalci so ga prepeljali v UKC Maribor.

Uprava za zaščito in reševanje je sporočila, da sta v soboto ob 9.53 v naselju Bratonci, v občini Beltinci, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali kraj dogodka, pomagali policiji ter reševalcem nujne medicinske pomoči pri prenosu dveh poškodovanih oseb, ki so ju prepeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota. Po neuradnih podatkih je ena oseba utrpela hude, druga pa lažje poškodbe.