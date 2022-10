Voznika, ki je zapeljal v jarek, prepeljali v izolsko bolnišnico

V noči iz četrtka na petek ob 0.32 je v naselju Spodnje Škofije, v Občini Koper, osebno vozilo zapeljalo z vozišča v jarek. Gasilci iz koprske brigade so zavarovali kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulator, osvetljevali kraj nezgode, nudili prvo pomoč v nesreči poškodovani osebi in reševalcem NMP pri prenosu do reševalnega vozila.

Reševalci Nujne medicinske pomoči so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in nato v nadaljnjo oskrbo prepeljali v izolsko bolnišnico, poroča Uprava za zaščito in reševanje.