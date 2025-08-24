Voznika e-skiroja odpeljal rešilec, napihal je več kot 3 promile!

Tržiški policisti so bili v četrtek okoli 11.40 obveščeni o 54-letnem vozniku e-skiroja, ki je zaradi neprilagojene hitrosti padel in se lahko telesno poškodoval. Na kraju mu je pomoč nudilo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom odpeljalo v SB Jesenice. Vozil je pod močnim vplivom alkohola (1.57 mg/l, kar je več kot 3 promile!). Policist zanj vodijo prekrškovni postopek, sporočajo s PU Kranj.

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113, od četrtka od 7.ure do nedelje do 7. ure, v zadnjih 24 urah sprejel 361 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 144, od tega 50 s področja prometne varnosti, od tega šest o prometni nesreči s telesnimi poškodbami in 14 o prometni nesreči z materialno škodo.