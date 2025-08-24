PU KRANJ

Voznika e-skiroja odpeljal rešilec, napihal je več kot 3 promile!

Policist zanj vodijo prekrškovni postopek.
Fotografija: FOTO: PU Kranj
FOTO: PU Kranj

S. U.
24.08.2025 ob 14:05
S. U.
24.08.2025 ob 14:05

Tržiški policisti so bili v četrtek okoli 11.40 obveščeni o 54-letnem vozniku e-skiroja, ki je zaradi neprilagojene hitrosti padel in se lahko telesno poškodoval. Na kraju mu je pomoč nudilo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom odpeljalo v SB Jesenice. Vozil je pod močnim vplivom alkohola (1.57 mg/l, kar je več kot 3 promile!). Policist zanj vodijo prekrškovni postopek, sporočajo s PU Kranj.

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113, od četrtka od 7.ure do nedelje do 7. ure, v zadnjih 24 urah sprejel 361 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 144, od tega 50 s področja prometne varnosti, od tega šest o prometni nesreči s telesnimi poškodbami in 14 o prometni nesreči z materialno škodo.

Priporočamo

Tragedija v slovenskih gorah: 47-letniku niso več mogli pomagati
Še en incident na Hrvaškem: štirje slovenski državljani poškodovani
»Podjetnik« (28) avtomobile najel na lizing, jih preprodajal in »zaslužil« 188.000 evrov, a to je šele začetek
Del Slovenije danes popoldne stresel potres

