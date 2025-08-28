Voznika, da te kap: močno pijana sedla za volan, za nobenega od niju se ni dobro končalo

Brežiški policisti so bili v sredo okoli 17.30 obveščeni o prometni nesreči pri Pišecah. Opravili so ogled in ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, s ceste zapeljal na brežino in se prevrnil. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Policisti so še ugotovili, da je 52-letni voznik vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,04 miligramov alkohola (2,2 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Napihal tudi 50-letni voznik, ki je trčil v prometno signalizacijo

Okoli 18.30 pa se je zgodila prometna nesreča na Tovarniški ulici. Krški policisti so ugotovili, da je 50-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v prometno signalizacijo. Povzročitelj nesreče, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,23 miligramov alkohola (2,6 g/kg). Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe.

50-letnik je vozil neregistriran Volkswagen lupo, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog, so še sporočili s PU Novo mesto.