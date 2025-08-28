NESREČI

Voznika, da te kap: močno pijana sedla za volan, za nobenega od niju se ni dobro končalo

Oba so odpeljali reševalci.
Fotografija: Fotografija je simbolična FOTO: Policija
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična FOTO: Policija

N. B.
28.08.2025 ob 10:01
28.08.2025 ob 10:01
N. B.
28.08.2025 ob 10:01
28.08.2025 ob 10:01

Poslušajte

Čas branja: 1:46 min.

Brežiški policisti so bili v sredo okoli 17.30 obveščeni o prometni nesreči pri Pišecah. Opravili so ogled in ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, s ceste zapeljal na brežino in se prevrnil. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Policisti so še ugotovili, da je 52-letni voznik vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,04 miligramov alkohola (2,2 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Napihal tudi 50-letni voznik, ki je trčil v prometno signalizacijo

Okoli 18.30 pa se je zgodila prometna nesreča na Tovarniški ulici. Krški policisti so ugotovili, da je 50-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v prometno signalizacijo. Povzročitelj nesreče, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,23 miligramov alkohola (2,6 g/kg). Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe.

50-letnik je vozil neregistriran Volkswagen lupo, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog, so še sporočili s PU Novo mesto.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

prometna nesreča alkohol voznik PU Novo mesto

Priporočamo

Arso prižgal oranžno, prihajajo nevihte, nalivi in toča
Nove obtožbe na račun trenerja Fabjana: Morala sem spati v njegovi hotelski sobi
Umrl je priznani slovenski zdravnik in nekdanji poslanec
Premium
Pretepenemu Patriku so morali odrezati jezik (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

Komentarji:

Priporočamo

Arso prižgal oranžno, prihajajo nevihte, nalivi in toča
Nove obtožbe na račun trenerja Fabjana: Morala sem spati v njegovi hotelski sobi
Umrl je priznani slovenski zdravnik in nekdanji poslanec
Premium
Pretepenemu Patriku so morali odrezati jezik (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

Predstavitvene informacije

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.