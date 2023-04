Voznika (72) odbilo v ograjo, povzročitelj pobegnil peš

Policisti so v nedeljo nekaj po 17. uri na regionalni cesti Mozirje-Nazarje obravnavali prometno nesrečo z lažjimi poškodbami. Do nesreče je prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja ob koncu naselja Mozirje, pri čemer je 43-letni povzročitelj po trčenju peš pobegnil s kraja nesreče, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Kot so navedli v sporočilu za javnost, je 72-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Mozirja proti Nazarjem. 43-letni voznik, ki je vozil za njim, ga je začel blizu znaka, ki označuje konec naselja, prehitevati. V tistem je nasproti pravilno pripeljal neznani vznik.

Ker je 43-letnik skušal preprečiti trčenje, je zapeljal desno in trčil v vozilo, ki ga je prehiteval. Pri tem je vozilo 72-letnega voznika odbilo v jarek in nato nazaj na cesto, vozilo povzročitelja pa levo v zaščitno ograjo. V trčenju sta se lažje poškodovala 72-letni voznik in 27-letni sopotnik v povzročiteljevem vozilu. 43-letni povzročitelj prometne nesreče pa je po trčenju peš pobegnil s kraja nesreče.

Policisti bodo povzročitelja kazensko ovadili, so še zapisali celjski policijski upravi.