Voznik zbežal pred policistoma, a sta ga dohitela

V sredo so policisti na območju Logatca opravljali kontrolo prometa, ko se je v njihovo smer pripeljal voznik osebnega vozila, ki je v bližini policistov obrnil vozilo in sunkovito odpeljal v nasprotno smer. Policista sta vozilo ustavila v bližini, voznik pa je iz vozila zbežal. Kljub pozivom se ni ustavil. Ko sta ga dohitela, se je uprl in začel mahati proti njima, vendar jima ga je uspelo obvladati. V incidentu sta se voznik in en policist lažje poškodovala.



Voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,60 mg alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in izdali plačilni nalog. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče. Poleg tega bo podana tudi kazenska ovadba zaradi suma preprečitve uradnega dejanja uradni osebi.

