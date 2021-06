Voznik zaspal in povzročil prometno nesrečo (FOTO)

Blejski policisti so v torek popoldne obravnavali nesrečo voznika, ki je zaspal za volanom. V trenutku »odsotnosti« je zapeljal na nasprotnosmerno vozišče in trčil v drugega voznika. Po podatkih kranjske policije je v nesreči nastala samo materialna škoda.



Proti zaspanosti pomaga samo počitek, opozarjajo policisti.V času hude poletne vročine še posebej pozivajo k veliki previdnosti, saj v tem času pogosteje pojavi utrujenost, ta pa vedno močno poslabša zbranost, ki je nujna za varno udeležbo v prometu. »Med daljšo vožnjo si večkrat vzemite čas za odmor, se sprehodite in zaužijete dovolj tekočine. Pomembna je tudi pravilna nastavitev klimatske naprave, kjer nastavljena temperatura ne sme preveč odstopati od dejanske. Bodite odgovorni, vozite previdno,« opozarjajo možje v modrem.

