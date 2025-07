Voznik začetnik po naselju divjal s 131 km/h, kazen bo visoka

Policisti Postaje prometne policije Celje so v sredo zjutraj izvajali meritve hitrosti na Mariborski cesti v Celju, kjer je hitrost omejena na 50 km/h ter ujeli voznika začetnika, ki je vozil s kar 131 kilometrov na uro.

Zoper voznika so policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče, saj je za prekršek predpisana stranska sankcija prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljena za vse kategorije motornih vozil, ki jih poseduje (18 kazenskih točk) in globa v višini 1200, so pojasnili na policijski upravi Celje.