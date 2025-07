Voznik začetnik bo za nespametno početje drago plačal

Jeseniški policisti so v ponedeljek okrog 13. ure na območju Jesenic obravnavali prometno nesrečo, v kateri so bili udeleženi voznik začetnik in dva sopotnika.

»Voznik začetnik je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal z vozišča in trčil v ograjo. En potnik je bil lahko telesno poškodovan in z reševalnim vozilom prepeljan v zdravstveno ustanovo,« so podrobnosti sporočili s Policijske uprave Kranj.

Voznik začetnik je za nameček vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka ga je imel 0,15 miligrama, zato so mu policisti za 24 ur odvzeli vozniško dovoljenje.

Zoper njega vodijo prekrškovni postopek. Za povzročitev prometne nesreče zaradi neprilagojene hitrosti je predpisana kazen 300 evrov in tri kazenske točke, za vožnjo pod vplivom alkohola pa 300 evrov in štiri kazenske točke.

Zaradi neprilagojene hitrosti se je prometna nesreča pripetila tudi danes okrog 5.30. Na gorenjski avtocesti v smeri proti Karavankam, v bližini izvoza za Brezje, je prehitri 38-letni voznik izgubil oblast nad vozilom in trčil v sredinsko kovinsko varnostno ograjo.