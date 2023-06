Danes ob 0.45 se je na lokalni cesti v naselju Spodnje Vodale, občina Sevnica, osebno vozilo trčilo v drevo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, z vpojnimi sredstvi nevtralizirali iztekle motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica, ki so voznika ustrezno oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto, poroča uprava za zaščito in reševanje.