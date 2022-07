Voznik vzel prednost vozniku električnega skiroja

V ponedeljek malo pred 21. uro se je na Avsečevi ulici v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in voznik električnega skiroja. Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznik pri zavijanju levo odvzel prednost skiroistu. Ta se je huje poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo, so sporočili iz PU Ljubljana.

V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri skiroistu pokazal 0,51 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti zadevo še preiskujejo. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.