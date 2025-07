Voznik vijugal, kolesar padel, oba sta bila pijana kot čep

Radovljiški policisti so v torek okrog 18.30 obravnavali 70-letnega kolesarja, ki je zaradi neprilagojene hitrosti in vožnje pod vlivom alkohola, v litru izdihanega zraka ga je imel kar 0,93 miligrama, izgubil nadzor nad kolesom, padel in se telesno poškodoval. Na kraju mu je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje, policisti pa so mu izdali plačilni nalog.

Z močno pijanim udeležencem v prometu so imeli opravka tudi policisti na drugi strani države. Med kontrolo prometa v Brežicah so v noči na sredo zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila znamke renault scenic in med postopkom ugotovili, da ima 45-letni voznik v litru izdihanega zraka 0,99 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in zaradi kršitve na sodišče naslovili obdolžilni predlog.