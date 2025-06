Voznik tovornjaka šokiral celo policiste: poglejte, kako težak je vozil po slovenskih cestah (FOTO)

Gorenjski prometniki so v torek okoli 8. ure na gorenjski avtocesti, v smeri Karavank, ustavili 40-letnega slovenskega voznika, ki je vozil znatno pretežak tovor, naložen na tovornem vozilu tujih registrskih tablic. Odredili so tehtanje tovornega vozila in pri tem ugotovili, da naložen tovor presega največjo dovoljeno maso (NDM) za skoraj 3 tone oziroma kar okoli 85 odstotkov.

Tovorno vozilo so zaradi presežene največje dovoljene mase izločili iz prometa, poroča kranjska policijska uprava. Za voznika policisti vodijo prekrškovni postopek. Predvidena kazen za tak prekršek znaša 1.000 evrov. Prav tako policisti vodijo prekrškovni postopek za pravno osebo. Predvidena kazen je 3.000 evrov.

Voznika tovornjaka so ujeli policisti. FOTO: Pu Kranj

Policisti opozarjajo, da je takšna vožnja nevarna in neodgovorna, saj ni šlo za manjša odstopanja, ampak za občutno prekoračitev največje dovoljene skupne mase. L»ahko si predstavljate, kaj bi bilo, če bi ta voznik moral zavirati v sili. Namreč vsaka dodatna obremenitev vozila pomeni tudi daljšo pot ustavljanja. Ob tej priložnosti znova opozarjamo vse voznike tovornih vozil, da upoštevajo prometna pravila, pravilno naložijo in pritrdijo tovor, ter zagotovijo primerno varnostno razdaljo. Upoštevajo naj predpisan čas vožnje, odmorov in počitkov, saj bodo s tem največ naredili za svojo varnost ter varnost drugih udeležencev v cestnem prometu,« pozivajo možje v modrem.