Voznik sredi Ljubljane trčil v robnik, avtobus in hišo! A to še ni bilo vse ...

V križišču Poljanske in Mesarske ceste v Ljubljani se je v nedeljo malo pred 22. uro zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil in voznik avtobusa, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Oba voznika osebnih vozil sta bila pod vplivom alkohola.

Voznik osebnega vozila je zaradi neprilagojene hitrosti pri zavijanju v križišču trčil v robnik, nato pa ga je zaneslo na nasprotno stran ceste in je trčil v avtobus, ki je stal pred križiščem.

Po trčenju je vozilo odbilo s ceste in trčilo še v stanovanjski objekt, nato pa obstalo deloma na pločniku, deloma na vozišču.

Potem je v zadnji del vozila povzročitelja zaradi neprilagojene hitrosti trčil še voznik osebnega vozila, ki je pripeljal po Poljanski cesti. Pri tem se je prvoudeleženi voznik lažje telesno poškodoval.

V igri je bil alkohol

V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri slednjem pokazal 0,84 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Prav tako je v postopku preizkus alkoholiziranosti pri drugemu vozniku osebnega vozila pokazal 0,60 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Policisti v obeh primerih nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še dodali na PU Ljubljana.