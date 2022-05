Voznik spregledal kolono, umrl tovornjakar (FOTO)

Včeraj okoli pol enajstih se je na avtocesti, med izvozoma Celje center in Lopata, v smeri proti Ljubljani, zgodilo naletno trčenje štirih tovornih vozil. Po naših neuradnih, a zanesljivih podatkih je nesrečo povzročil madžarski voznik tovornjaka, ki je očitno spregledal, da stoji kolona vozil.

Včeraj je potekal ogled nesreče. FOTO: Dejan Karba

Na tem odseku je bila avtocesta zaradi odstranjevanja posledic trčenja v celoti zaprta. Včeraj je še potekal ogled nesreče.

Vlak ga je povozil

Tragična nesreča, v kateri je umrl moški, pa se je včeraj prav tako zgodila na Celjskem. Kot je poročala Milena Trbulin, tiskovna predstavnica PU Celje, so bili okoli devetih dopoldne obveščeni, da je v Šentjurju v bližini železniške postaje vlak povozil neznanega moškega.

»Strojevodja potniškega vlaka, ki je vozil proti Celju, je poskušal trčenje preprečiti z zmanjševanjem hitrosti in zvočnimi signali, vendar mu to ni uspelo. Moški, čigar identiteto še ugotavljamo, je na kraju nesreče umrl,« je pojasnila in dodala, da nihče od približno petdesetih potnikov, ki so bili v času trčenja na vlaku, ni bil poškodovan, zanje je bil urejen nadomestni prevoz. Zadevo še preiskujejo.

O dveh hudih nesrečah, ki sta se zgodili med minulim podaljšanim koncem tedna, so poročali z novomeške policijske uprave. Tako je v nedeljo okoli 11.30 v Dobrniču 53-letna ženska kolesarila proti Vrbovcu. »Ko je pripeljala vzporedno s parkiranim osebnim avtomobilom, je trčila v vrata vozila, ki jih je v tistem trenutku voznik odprl. Huje poškodovano kolesarko so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Okoliščine nesreče policisti še preverjajo,« sporočajo. Istega dne nekaj pred 13. uro je počilo na avtocesti iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Tam je 45-letni voznik osebnega avtomobila audi Q7 s švicarskimi registrskimi tablicami zaradi neprilagojene hitrosti na mokrem vozišču izgubil oblast nad vozilom, večkrat trčil v varovalno ograjo in se z vozilom obračal po vozišču.

»Hudo poškodovano 69-letno potnico v njegovem vozilu in lažje poškodovano 8-letno potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper povzročitelja, ki se v nesreči ni poškodoval, bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo,« so pojasnili na PU Novo mesto.

Hudo poškodovani motoristi

S PU Novo mesto pa so poročali o treh hudih motorističnih nesrečah. V soboto ob 16.30 je na prvem ovinku iz Ajdovščine proti Colu 45-letni voznik osebnega avtomobila s kolovozne poti zavil na prednostno cesto, ko je mimo pripeljal 47-letni motorist in trčil v avto.

Motorist je padel in se huje poškodoval. Voznika avta bodo ovadili. Ovadbo bodo policisti spisali tudi zoper 71-letnega voznika avtomobila, ki se je istega dne pri Rožni Dolini z neprednostne prav tako vključeval na prednostno cesto. Pri zavijanju levo pa ni pustil mimo 67-letnega voznika motornega kolesa, ki je vozil po regionalni cesti proti Ajševici. Voznik motornega kolesa je s prednjo stopalko motornega kolesa trčil v prednji levi del avtomobila. Po trčenju sta 67-letni motorist in 61-letna sopotnica padla in se hudo poškodovala. Prav tako v soboto, ob 18.40, je 59-letni motorist na regionalni cesti od Ajdovščine proti Colu začel prehitevati tovorno vozilo, ki ga je vozil 40-letni voznik, in to kljub temu, da je ta že vklopil smerokaz, da bo zavil levo na makadamsko pot. Motorist se je zaletel v sprednji levi del tovornega vozila, padel in se huje poškodoval.

Tudi na območju PU Koper, na cesti od Škrbine proti Lipi, je minuli petek ob 22.32 zaradi neprilagojene hitrosti padel 40-letni voznik neregistriranega motornega kolesa. Pri padcu se je huje poškodoval, zanj pa so odredili strokovni pregled. Vozil je brez vozniškega dovoljenja.