Voznik šokiral celo policiste: dirkal po obvoznici in primorski avtocesti, nato pa še napihal (FOTO)

Ljubljanski policisti so v soboto obravnavali voznika, ki je po primorski avtocesti z osebnim vozilom vozil 204 kilometre na uro. Ko so ga ustavili, je alkotest pokazal 0,68 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Ostal je brez vozniškega dovoljenja, čaka ga tudi zagovor pred sodnikom, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti so voznika zaznali pri nadzoru prometa na zahodni ljubljanski obvoznici. S sistemom Provida so se zapeljali za njim in mu na odcepu Kozarje, kjer je hitrost omejena na 80 kilometrov na uro, namerili hitrost 135 kilometrov na uro.

Povprečna hitrost več kot 200 kilometrov na uro

Svojo hitrost je nato voznik na primorski avtocesti le še stopnjeval. Na delu, kjer se začne omejitev 130 kilometrov na uro, je njegova povprečna hitrost znašala že 204 kilometre na uro.

Ustavili so ga in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Pokazal je 0,68 miligrama alkohola v litru izdihanega zrak, zato so mu odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi več kršitev cestnoprometnih predpisov so mu izrekli 1590 evrov globe in devet kazenskih točk. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola bo zoper njega na sodišče podan tudi obdolžilni predlog, pri čemer predpisana globa znaša 1200 evrov in 18 kazenskih točk, so še sporočili.