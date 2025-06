Voznik skozi naselje divjal s hitrostjo 118 km/h, ujeli so ga policisti (FOTO)

Minulo soboto, ko se je uradno začelo letošnje poletje, so policisti PP Gornja Radgona v popoldanskem času opravljali meritve hitrosti na glavni državni cesti Gornja Radgona – Maribor. In v naselju Lomanoše, dober streljaj iz Gornje Radgone, so ugotovili, da je 52-letni voznik osebnega avtomobila na delu ceste v naselju, kjer je omejitev hitrosti s splošnim predpisom omejena na 50 km/h, vozil kar 118 km/h.

Vozniku je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje in bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Če bodo sodniki neusmiljeni, omenjenega voznika čaka novo opravljanje vozniškega izpita, saj je za tovrstni prekršek zagrožena globa v znesku 1.200 evrov, poleg pa najmanj 18 kazenskih točk.