Voznik silovito trčil v skalo, gasilci so ga rezali iz avtomobila

V noči na soboto se je v občini Zagorje ob Savi zgodila hujša prometna nesreča. Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, se je ob 2.23 na lokalni cesti Zagorje – Čolnišče osebno vozilo zaletelo v skalo.

Gasilci PGD Zagorje mesto in Trbovlje mesto so s tehničnim posegom rešili ukleščenega in poškodovanega voznika, ki so ga oskrbeli reševalci NMP ZD Zagorje in odpeljali na nadaljnje zdravljenje v SB Trbovlje. Gasilci so odklopili akumulator, zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovanega, cestišče posuli z absorbentom in pomagali naložiti poškodovano vozilo.

Na kraju so bili tudi policisti policijske postaje Trbovlje in delavci komunalnega podjetja.