Voznik s skoraj tremi promili trčil v 25-letnika

V ponedeljek okoli 21.30 se je na Ptujski cesti v Mariboru zgodila prometna nesreča, v kateri se je lažje poškodoval 25-letni voznik osebnega avtomobila. Prometno nesrečo je povzročil 30-letni voznik osebnega avtomobila, avstrijski državljan, ki je v križišču s Špelino ulico izsilil prednost 25-letniku, ki mu je pravilno pripeljal nasproti. Poškodovanega so ga z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor.



Povzročitelj prometne nesreče je s kraja nesreče odpešačil proti središču mesta, a so ga policisti blizu hitre ceste H2 prijeli. Ugotovili so, da je imel v litru izdihanega zraka 1,30 mg alkohola (skoraj tri promile). Odredili so mu tudi strokovni pregled v UKC Maribor. Ugotovili so še, da nima vozniškega dovoljenja.



Po usmeritvah dežurnega državnega tožilca bodo policisti zoper voznika podali kazensko ovadbo zaradi suma nevarne vožnje v cestnem prometu, so sporočili s PU Maribor.

