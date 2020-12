Voznik priznal, pajdaša pravita, da nista tihotapila ljudi

PU NOVO MESTO V kombiju so prevažali 17 tujcev. FOTO: Pu Novo Mesto

Pred predsednika okrožnega sodišča v Murski Sobotiso nedavno stopili 41-letniin 34-letni, oba državljana Belgije, ter 33-letni Bolgar, ki so obtoženi storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Za kaznivo dejanje je zagroženo od enega do osmih let zapora ter dodatna denarna kazen. Obtožene so policisti 21. julija prijeli v bližini meje s Hrvaško, natančneje v Veščici pri Ljutomeru, in v njihovem kombiju našli 17 tujcev, med njimi 15 državljanov Egipta in dva državljana Iraka, ki so nezakonito vstopili v našo državo.Vozniku, ki je krivdo priznal, in dvema sostorilcema je bila odvzeta prostost in privedeni so bili k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper vse tri odredil pripor. Tujci so bili po končanih postopkih vrnjeni hrvaškim varnostnim organom. Na predobravnavnem naroku je tožilkav primeru, da bi krivdo priznali, predlagala, da se vsakemu od obtoženih izreče zaporna kazen v trajanju treh let in treh mesecev, ter 70 dnevnih zaslužkov denarne kazni. Za priznanje se je odločil le prvoobtoženi Leon Christian Francois, ki ga je zastopala odvetnicaFrancoisu je bila izrečena triletna zaporna kazen, plačati bo moral še stransko denarno kazen, tri leta se ne sme vrniti v Slovenijo. Do pravnomočnosti sodbe so mu podaljšali pripor, glede na svoje finančno stanje pa je bil oproščen plačila stroškov postopka, ki bodo bremenili državni proračun.Pripor je bil seveda podaljšan tudi Erhanu Acarju in Yuriju Angelovu, kdaj jima bodo začeli soditi, še ni znano, bo pa glavna obravnava namesto pred sodnikom posameznikom na zahtevo obrambe obtoženih potekala pred velikim sodnim senatom, ki ga bo vodil predsednik in okrožni sodnik svetnik Palatin.