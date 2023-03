Voznik policistom peš zbežal v gozd, to ga bo drago stalo

Novomeški policisti so v torek nekaj pred 20. uro med kontrolo prometa na Belokranjski cesti ustavljali voznika osebnega avtomobila Lancia lybra. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo. V Pogancih je z vozilom zapeljal v gozd in peš pobegnil.

Policisti so 31-letnega kršitelja izsledili. Med postopkom so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil z nameščenimi registrskimi tablicami, ki pripadajo drugemu vozilu. Zaradi številnih kršitev bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Grozi mu globa v višini 3.200 evrov.