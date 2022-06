Voznik po trčenju v zid ukleščen v objemu pločevine, odpeljal ga je helikopter

Danes ob 9.30 je na cesti Sovodenj–Cerkno, občina Gorenja vas - Poljane, osebno vozilo trčilo v podporni zid in se prevrnilo na bok.

Gasilci PGD Škofja Loka in Sovodenj so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili ukleščenega poškodovanega voznika iz vozila in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci so reševalcem nujne medicinske pomoči iz Škofje Loke pomagali pri oskrbi in prenosu poškodovanca.

Posadka vojaškega helikopterja pa ga je z dežurno ekipo helikopterske nujne medicinske pomoči na krovu prepeljala v UKC Ljubljana.