Voznik padel iz avta

Huda prometna nesreča se je pripetila v haloškem Paradižu. FOTO: PGD Cirkulane

11 ljudi se je ranilo v treh nesrečah.

V soboto ob 18.11 se je v naselju Paradiž, v občini Cirkulane, pripetila hujša prometna nesreča. Voznik osebnega vozila je zapeljal s ceste, nato se je avto začel prevračati po klancu in voznik je padel iz njega. Na intervencijo so odhiteli prostovoljni gasilci iz Cirkulan, ki so pomagali ranjencu, gasilci PGD Ptuj pa so odklopili akumulator na vozilu in zavarovali kraj pristanka helikopterja Slovenske vojske z dežurno helikoptersko ekipo. Hudo ranjenega voznika so s helikopterjem prepeljali v mariborski klinični center.Dan prej pa se je huda nesreča zgodila tudi na Ptuju, natančneje na Puhovi obvoznici. Trčila so tri osebna vozila, v nesreči pa se je ranilo kar sedem ljudi. Tudi tokrat so posredovali ptujski prostovoljni gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih, s tehničnim posegom rešili dve osebi iz zmečkane pločevine, pomagali pri oskrbi ranjencev ter počistili iztekle motorne tekočine. Reševalci so ranjence odpeljali v ptujsko bolnišnico.Policisti Postaje prometne policije Maribor so pozneje ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 38-letni voznik iz Maribora, ki je vozil iz smeri Ptuja ter zaradi nepravilne smeri vožnje najprej na nasprotnem smernem vozišču trčil v osebni avto, ki ga je vozila 36-letnica iz okolice Ptuja, nato pa ga je odbilo naprej in je čelno trčil še v avtomobil, ki ga je vozila 25-letna ženska iz okolice Murske Sobote.»V prometni nesreči se je sedem oseb lažje telesno poškodovalo, in sicer povzročitelj prometne nesreče, 36-letna voznica in njeni trije sopotniki ter 25-letna voznica in njen sopotnik. Zaradi obravnave in odstranjevanja posledic prometne nesreče je bila cesta dve uri in pol zaprta za ves promet,« so sporočili s Policijske uprave Maribor.Tri vozila so bila udeležena tudi v nezgodi, ki se je v soboto zjutraj pripetila na cesti med Kresnicami in Litijo. Kot je pojasnil tiskovni predstavnik ljubljanske policijske uprave, jo je zakrivila voznica, ki je vozila iz smeri Kresnic in zapeljala na nasprotno stran ceste ter tam trčila v vozilo, ki je pravilno pripeljalo nasproti. Po trčenju jo je odbilo še v drugo vozilo, ki je prav tako pripeljalo iz nasprotne smeri. Vsi trije vozniki so se po prvih podatkih policistov lažje ranili, nihče pa ni vozil pod vplivom alkohola.