Voznik na prehodu za pešce spregledal otroke in vzgojiteljico

Včeraj ob 9.15 so bili pri PU Ljubljana obveščeni o prometni nesreči v križišču Šolske ulice in kamniške obvoznice. »Voznik osebnega vozila je pripeljal po Šolski ulici in zavijal na kamniško obvoznico, pri tem pa spregledal skupino otrok, ki je z vzgojiteljico prečkala cesto na prehodu za pešce. Voznik je trčil v vzgojiteljico in tri otroke ob njej.«

Vsi pešci so bili v nesreči lažje poškodovani. Vzgojiteljica in dva otroka so bili reševalnim vozilom odpeljani v UKC Ljubljana. Policisti vodijo prekrškovni postopek.