Voznik na ljubljanski obvoznici peljal v napačno smer, ni se dobro končalo

Ljubljanski policisti so bili v sredo okoli 22. ure obveščeni o vozniku, ki je na avtocesti na relaciji Brdo – Koseze vozil v nasprotno smer. V nadaljevanju je povzročil prometno nesrečo, v kateri so bila udeležena tri vozila, tri osebe pa so bile pri tem lahko telesno poškodovane.

V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri povzročitelju pokazal 0,58 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka, bil mu je odrejen tudi strokovni pregled.

Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.