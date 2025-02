Voznik na kokainu zbil dve mladoletni peški

Na območju Kranja se je v ponedeljek okoli 18. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je 20-letni voznik na prehodu za pešce trčil v mladoletni peški in ju poškodoval. Voznik je bil na hitrem testu na prepovedano drogo pozitiven na kokain, zato so mu policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Poškodovanima peškama je na kraju prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in ju z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo, so sporočili s policije.

Vozniku, ki je bil pozitiven na kokain, so policisti odredili strokovni pregled. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Zoper voznika vodijo postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so še sporočili.