Voznik motorja med vožnjo izgubil sopotnika, nato je sam trčil v ograjo

Po poročanju policije se je v Kamnici zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik cross motorja in njegov sopotnik. Lahko bi celo rekli, da sta se udeležencema zgodili kar dve prometni nesreči. Sovoznik motorja je namreč med vožnjo padel z motorja, kasneje pa jo je zaradi trka skupil še voznik.

»Ugotovljeno je bilo, da sta se voznik cross motorja in njegov sopotnik peljala iz smeri Dolskega, ko je voznik z neprilagojeno hitrostjo zapeljal na hitrostno oviro, pri tem pa je z motorja padel njegov sopotnik. Vožnjo je kljub temu nadaljeval in v naselju Brdo zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku trčil v ograjo in padel,« so sporočili iz policije.

Test alkoholiziranosti je pri sopotniku pokazal, da je užival alkohol (0,73 mg/l alkohola v izdihanem zraku). Voznik in sovoznik sta se vozila na neregistriranem motorju, oba pa sta se tudi lažje poškodovala, so še sporočili iz policije.