Voznik mopeda po nesreči umrl v bolnišnici

Jeseniški policisti so bili v četrtek okoli 19. ure obveščeni o prometni nesreči, ki jo je povzročil 56-letni voznik mopeda. Ta je po do sedaj znanih podatkih, s katerimi razpolagajo policisti Policijske uprave (PU) Kranj, trčil v drog javne razsvetljave in se hudo telesno poškodoval.

V nesreči je bil udeležen sam, reševalci nujne medicinske pomoči so ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da so njegove poškodbe izredno hude, njegovo življenje pa ogroženo.

Kljub trudu zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, je 56-letnik zaradi posledic poškodb nekaj dni po nesreči umrl, je danes sporočil tiskovni predstavnik PU Kranj Roland Brajič. Policisti bodo po vseh zbranih obvestilih in okoliščinah nesreče obveščali pristojno državno tožilstvo, je še dodal.

