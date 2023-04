Voznik končal v Pesnici, reševali 81-letnega moškega (FOTO)

V četrtek ob 16.49, ko so bili mnogi na proslavah praznika dneva upora proti okupatorju ali pa na družinskem oziroma družabnem srečanju, so morali v občini Gorišnica ob regionalni cesti Ptuj–Ormož posredovati gasilci, reševalci in policisti. V naselju Formin na cesti Gorišnica–Zamušani je namreč osebno vozilo zapeljalo v potok.

Starejši voznik je imel kar nekaj sreče, saj je v reki trenutno veliko vode.

Gasilci PGD Ptuj in PGD Ormož so zavarovali kraj dogodka, vozilo z avtodvigalom postavili na cestišče, odklopili akumulator ter pomagali ponesrečencu do prihoda reševalcev NMP Ptuj.

»Enainosemdesetletni voznik je v četrtek popoldne peljal iz smeri Ormoža proti Ptuju, ko je v bližini mostu čez reko Pesnico v okolici Gorišnice z vozilom zapeljal na bankino, mimo zaščitne ograje mostu ter po nabrežini v reko. Tok reke ga je odnesel več deset metrov, ko je obstal na betonskem jezu ter z vozilom nasedel v vodi. Na kraj dogodka so prispeli policisti PP Gorišnica in skupaj z občani nemudoma priskočili na pomoč ter v deroči reki hitro pomagali ponesrečencu varno iz vozila. Moškega bi z vozilom lahko namreč odneslo naprej v globlji del reke. Policisti o nesreči še zbirajo obvestila. Moški je bil odpeljan v bolnišnico, vendar po doslej znanih informacijah k sreči ni poškodovan,« je sporočila Anita Kovačič Čelofiga, tiskovna predstavnica mariborske policijske uprave.

Vozilo je bilo skorajda v celoti pod vodo. FOTO: O.g./ptuj 112