Voznik kombija trčil v vozilo, ki je stalo pri rdeči luči

V ponedeljek, nekaj po 21. uri se je na Vodnikovi cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika kombija in osebnega vozila. Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče je prišlo, ker je voznik kombija zaradi neprilagojene hitrosti trčil v vozilo, ki je pred njim ustavilo pri rdeči luči.

Pri tem se je udeležena voznica lažje telesno poškodovala. Z reševalnim vozilom je bila odpeljana v UBKC Ljubljana. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri vozniku kombija pokazal 0.82 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka in mu je bil odrejen strokovni pregled.

Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

