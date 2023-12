Voznik je bil na kokainu, policisti so ga ustavili dvakrat

Včeraj ob 20.20 je voznik osebnega avtomobila najprej prekoračil hitrost vožnje pri Vipavskem Križu, kjer je ob omejitvi 110 km/h vozil 167 km/h, drugič pa na pri Senožečah, kjer je pri omejitvi 130 km/h peljal 176 km/h.

»32-letnega voznika so policisti izsledili. Odrejen preizkus alkoholiziranosti mu je pokazal rezultat 0,58 mg/l, hitri test za droge pa je bil pozitiven na kokain. Strokovni pregled je odklonil. Sledi mu obdolžilni predlog (vožnja pod vplivom alkohola in prepovedanih drog) in plačilni nalog (prekoračitev hitrosti),« sporočajo s PU Koper.