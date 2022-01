Voznik izgubil nadzor in zapeljal v sredino krožišča

Okoli polnoči je na Tržaški cesti v Logatcu voznik izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal čez sredinski del krožišča, poroča uprava za zaščito in reševanje. Vozilo je obstalo v bližini stanovanjskega objekta, voznik pa se je poškodoval.

Gasilci PGD Dolnji Logatec so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, posuli vpojno sredstvo po razlitih motornih tekočinah in počistili cestišče. Reševalci NMP Logatec so poškodovanca oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.