Voznik iz okolice Ljubljane umrl na kraju nesreče

V nedeljo ob 11. uri se je na lokalni cesti na območju naselja Brezje pri Dobrovi zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 91-letni voznik iz okolice Ljubljane, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Voznik je vozil osebni avtomobil po makadamski lokalni cesti, po strmem klancu navzdol v desni nepregledni ovinek, iz smeri Brezja pri Dobrovi proti Dobrovi. V ovinku je izgubil oblast nad vozilom in zapeljal levo z vozišča, tam je trčil v drevo. Tako hudo se je ranil, da je umrl na kraju nesreče.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 84 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, devet nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, tri pa s hudimi. Po podatkih GPU so policisti obravnavali še 51 kršitev javnega reda in miru ter 72 kaznivih dejanj.