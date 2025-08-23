Voznik električnega kolesa umrl na kraju nesreče

Včeraj nekaj pred 18. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Zagorici pri Velikem Gabru.

»Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 55-letni voznik električnega kolesa peljal iz smeri Biča proti Velikim Dolam. V naselju Zagorica pri Velikem Gabru je zapeljal na levo smerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 35-letna voznica. Kolesar je po trčenju padel in umrl na kraju nesreče,« sporočajo s PU Novo mesto.

Letos je na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto umrlo devet ljudi (trije motoristi, trije vozniki osebnega avtomobila, dva kolesarja in potnik v tovornem vozilu).

Ogleda sta se udeležila tudi preiskovalna sodnica in okrožni državni tožilec. Vse okoliščine nesreče policisti še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.