Voznik, da te kap: pijan in zadet peljal v napačno smer, trčil je v tri vozila

Danes okoli treh zjutraj je voznica policiji prijavila nevarno vožnjo na avtocesti pri Slovenski Bistrici. Voznik je iz smeri Maribora vozil v napačno smer in ogrožal preostale udeležence v prometu.

Zaradi velike nevarnosti trka so predstavniki upravljavca cest nemudoma zaprli predor Pletovarje iz smeri Celja, da bi preprečili morebitno čelno trčenje. Kljub temu je voznik še pred vstopom v predor trčil v tri vozila – dve tovorni in eno osebno –, ki so bila ustavljena pred njim.

Pijan in pod vplivom drog

Policisti so voznika preizkusili z alkotestom, ki je pokazal več kot 1,5 promila alkohola v krvi. Poleg tega je hitri test potrdil prisotnost prepovedanih drog. Povzročitelj se je v nesreči lažje poškodoval, preostali vozniki v trčenju niso utrpeli poškodb.

Zoper voznika bodo podali kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje. Policija poudarja, da vožnjo v napačno smer pogosto povzročijo alkohol, droge, zdravila ali druge psihoaktivne snovi, pa tudi slabo zdravstveno stanje voznikov.

Kaj storiti v primeru vožnje v napačno smer

Policija opozarja, da je vožnja v nasprotni smeri izjemno nevarna in zakonsko prepovedana. Če voznik ugotovi, da vozi v napačno smer, mora takoj ustaviti vozilo na varnem mestu, prižgati vse štiri smerne utripalke in poklicati policijo.

Če drugi vozniki opazijo vozilo, ki vozi v napačno smer, naj zmanjšajo hitrost, vključijo vse štiri smernike, ostanejo na desnem pasu in ne prehitevajo. Prav tako naj takoj obvestijo policijo, da ta lahko ukrepa in prepreči morebitno nesrečo.