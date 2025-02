Voznik brez izpita povzročil prometno nesrečo: odklonil alkotest, test za droge in zdravniško pomoč

V noči na soboto se je v Hrastju pri Pivki zgodila prometna nesreča, v kateri je bila ena oseba lažje telesno poškodovana. Policisti so ugotovili, da je 29-letni voznik osebnega avtomobila, doma iz okolice Pivke, vozil iz smeri Pivke proti Kalu in v nepreglednem ostrem levem ovinku zapeljal desno izven vozišča, kjer je trčil v prometni znak in betonski zid, v nadaljevanju pa še v parkiran osebni avtomobil.

Vozniku so možje v modrem odredili preizkus alkoholiziranosti, ki ga je odklonil, prav tako mu je bil odrejen hitri test na droge in strokovni pregled, ki ju je prav tako odklonil. Policisti so ugotovili tudi, da ne poseduje vozniškega dovoljenja, zato mu je bilo vozilo zaseženo.

Voznik je na kraju odklonil zdravniško pomoč, zoper njega pa bo podan obdolžilni predlog. Zoper lastnika osebnega avtomobila bo uveden tudi prekrškovni postopek, ker je dal v uporabo osebni avtomobil osebi, ki ne sme voziti takega vozila, še poroča koprska policijska uprava.