Voznik BMW-ja s tal pobral več raztresenih mesnih izdelkov in pobegnil

V sredo so policisti Policijske postaje Nova Gorica obravnavali tatvino mesnih izdelkov, ki so bili raztreseni po tleh med naseljema Neblo in Dobrovo. Neznani voznik osebnega avtomobila znamke BMW italijanskih registrskih številk je v dopoldanskem času pripeljal z bivšega mejnega prehoda Neblo proti naselju Dobrovo.

Pobral jih je s tal

Na mostu čez potok Kožbanjšček je s tal pobral in v svoje vozilo pospravil več kosov mesnih izdelkov, ki so se pred tem raztresli iz drugega vozila, in se odpeljal v neznani smeri. S tem dejanjem je bila gospodarski družbi povzročena materialna škoda v vrednosti 372 evrov.