Voznik belega beemveja po trčenju zbežal

V torek ob 20.56 so bili ljubljanski policisti obveščeni o prometni nesreči na Vojkovem nabrežju v Kopru. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil neznani voznik osebnega avtomobila BMW, ki je vozil po Ferrarski z neprilagojeno hitrostjo in v križišču zavijal desno na Vojkovo nabrežje. Pri tem je izgubil kontrolo nad vozilom in trčil v osebni avto Seat Leon, ki ga je vozil 40-letni domačin, ki je vozil v isto smer pred njim. Osebni avto Seat je odbilo v desno, kjer je trčil v drevo, voznik BMWja pa je pobegnil.



40-letnik je bil v nesreči poškodovan in je bil odpeljan v bolnico Izola. Vozilo BMW je bilo kasneje najdeno na Kraljevi ulici, kdo ga je vozil pa policisti še preiskujejo. Povzročitelja čaka kazenska ovadba za kaznivo dejanje nevarne vožnje v cestnem prometu, so še zapisali.