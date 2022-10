Voznik avtobusa prehitro speljal, ovadili ga bodo (FOTO)

Policisti so poročali o več hudih prometnih nesrečah, ki so se zgodile v torek. Ena se je pripetila, ko je 23-letni voznik kombija peljal po voznem pasu hitre ceste iz smeri naselja Selo proti Vogrskemu. Zaradi neprilagojene hitrosti je s prednjim delom svojega vozila trčil v zadnji del polpriklopnega vozila tovornega vozila, ki ga je pred njim vozil 51-letni državljan Srbije. »V prometni nesreči je bil voznik kombija predvidoma huje poškodovan,« je sporočil Dean Božnik, tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica. Reševalci so ga odpeljali v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

Huda nesreča se je popoldne zgodila tudi v Selnici ob Dravi. »Voznica avtomobila je med vožnjo trčila v nasproti vozeč osebni avtomobil. Pri tem se je huje poškodovala, njen sopotnik in voznica v drugem avtomobilu pa lažje. Vsi trije so bili odpeljani na zdravljene v bolnišnico,« sporočajo s PU Maribor.

Okoli pol sedmih zjutraj je v Celju, na Cesti na Ostrožno, 59-letni voznik tovornega vozila vozil iz smeri Lopate proti Dečkovi cesti in na prehodu za pešce trčil v 52-letno kolesarko. Ta se je v trčenju hudo poškodovala.

Okoli 11.30 je v Trzinu voznik avtobusa speljal s postajališča, še preden je ena od potnic varno izstopila. Pri tem se je ta huje poškodovala. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v UKC Ljubljana, njeno življenje pa ni ogroženo. »Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je sporočil Tomaž Tomaževic, tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana.

Včeraj je počilo na avtocesti med Logatcem in Vrhniko. FOTO: PGD Dolnji Logatec

Včeraj zjutraj, ob 7.38, sta na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko na viaduktu Verd po poročanju republiškega centra za obveščanje trčila osebno in kombinirano vozilo. »Gasilci PGD Dolnji Logatec in Stara Vrhnika so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na osebnem vozilu in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine,« so sporočili. Mimo so se ravno pripeljali reševalci ZD Logatec, ki so (na srečo lažje) poškodovanega voznika na kraju nesreče pregledali.