Voznik avtobusa povzročil hudo nesrečo z naletnim trčenjem (FOTO)

Danes zjutraj, nekaj po sedmi uri, se je na cesti med Stranicami in Zrečami zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila – avtobus, tovorno vozilo in osebno vozilo, so nam potrdili na celjski policijski upravi.

Nesreča je bila posledica vožnje z neprilagojeno hitrostjo voznika avtobusa, ki na srečo ni prevažal potnikov.

Povzročitelj se je v trčenju lažje poškodoval.