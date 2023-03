Voznik avtobusa pijan prevažal otroke

Sevniški možje postave so v sredo med kontrolo prometa ustavili voznika avtobusa, ki naj bi peljal na izlet otroke iz osnovne šole. Opravili so nadzor psihofizičnega stanja in ugotovili, da je pod vplivom alkohola. Preizkus je namreč pokazal 0,16 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (0,33 promila), čeprav kot poklicni voznik v organizmu sploh ne bi smel imeti alkohola. »Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, začasno odvzeli vozniško dovoljenje, izrekli globo v višini 300 evrov in izrekli štiri kazenske točke,« pojasnjujejo na novomeški policijski upravi.

Kot poklicni voznik v organizmu ne bi smel imeti alkohola. Simbolična fotografija. FOTO: Drago Perko

Spomnimo, da so koprski policisti sredi marca ob 11. uri na počivališču Povir prestregli 54-letnega voznika avtobusa, državljana Italije, ki je bil prav tako pod vplivom alkohola; preizkus mu je pokazal 0,11 mg/l, povrhu je bil za volanom brez veljavnega vozniškega dovoljenja, saj mu je veljavnost dovoljenja za kategorijo D potekla.

Črnomaljske policiste so v sredo nekaj pred 19. uro obvestili o nezanesljivi vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi iz Lokev vozil proti Črnomlju, vijugal po cesti in ogrožal druge udeležence v prometu. Ustavili so ga in ugotovili, da ima 48-letni voznik v litru izdihanega zraka 0,99 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V noči na sredo, bilo je ob 2.20, je 24-letni voznik osebnega avtomobila v Izoli napihal 0,88 mg/l alkohola. Odredili so mu pridržanje, sledi obdolžilni predlog. Dobra dva promila je imel 67-letni kolesar, ki je v Celju zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo in vpliva alkohola padel in se lažje ranil.

Novogoriški uniformiranci so imeli na območju naselja Zalošče v postopku voznika neregistriranega osebnega avtomobila, na katerem so bile nameščene različne registrske tablice. Moški nima veljavnega vozniškega dovoljenja, povrhu je napihal 0,43 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozilo so mu zasegli in izdali plačilni nalog. Zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja bodo zoper njega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.